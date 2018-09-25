Seçen, Zübeyde Hanım Caddesi Esnaflarını Ziyaret Etti

Yoğun çalışmalarına karşın esnaf ziyaretleri yapan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’in bugünkü durağı 2000 Evler Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde çeşitli meslek dallarında faaliyet gösteren esnaflar oldu.

Esnafları işyerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Belediye Başkanı Seçen, esnafların çeşitli konulardaki sorunlarını dinledi ve belediye çalışmalarındaki beklentilerini not aldı.

Belediye Başkanı Seçen, yoğun iş programına rağmen şehrin farklı merkezlerinde faaliyette bulunan esnafları işyerlerinde ziyaret ederek, esnafların yaşadıkları sorunları birinci elden kendilerinden dinlemek ve yaşanılan sorunlara yine çözüm üretme amacıyla hareket ettiğini belirterek, esnaflarla ve vatandaşlarla iç içe olmanın bir çok sorunu da kendiliğinden çözüme ulaştırabileceğini bizzat yaptığı ziyaretlerde gözlemlediğini dile getirdi. Seçen bu ziyaretlerin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini belirterek “ Vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla el ele verip, tüm gayretimiz ve çabamızla yaşadığımız bu güzel şehri daha da ileri noktalara taşımayı amaçlıyoruz.” Dedi.

Esnaflarda, Belediye Başkanı Atilla Seçen’e, ziyaretinden dolayı teşekkür ettiler.