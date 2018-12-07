Seçen, 2018 yılının son meclis toplantısına başkanlık yaptı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 2018 yılının son Belediye Meclisi toplantısına başkanlık yaptı.

Nevşehir Belediye Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirilen Aralık ayı Belediye Meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Atilla Seçen, 2 günden beri Ankara’da gerçekleştirdiği temas ve ziyaretlerine ilişkin olarak Meclis üyelerine bilgiler verdi

Nevşehir’de 30-40 yıldan beri üzerinde görüşmeler ve değerlendirmelerin yapıldığı Merkez Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi konusunda Ankara’daki temaslarına ilişkin olarak bilgiler veren Belediye Başkanı Atilla Seçen, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) neznindeki girişimlerinden oldukça olumlu neticeler aldığını kaydetti.

Başkan Seçen, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette, Merkez Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesinin ilk olarak uygulanmaya başlanacağı eski Zahire Pazarı ve eski Pazaryeri civarındaki hak sahipleriyle görüşmelerden yüzde 80 hak sahibinin onayının alınması halinde projenin en kısa süre içerisinde başlatılacağı yönünde TOKİ yöneticilerinden onay alındığını belirtti.

Başkan Seçen, 2018 Mayıs ayından beri Belediye Meclis üyeleri ve tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte oldukça verimli çalışmalara imza atıldığını da dile getirerek “ Siz değerli Belediye Meclis üyesi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımızın da yoğun çalışmalarıyla kısa sürede bu şehre güzel şeyler kattığımıza yürekten inanıyorum. Önemli olan Bu kubbede bir hoş seda bırakmak, sizlerin destekleri, çalışma arkadaşlarımızın da azimli çalışmalarıyla bu şehre bazı şeyler kattığımıza inanıyorum. Hepinizden Allah razı olsun.” dedi.

Seçen’in açıklamalarının ardından Belediye Meclisi gündemindeki çeşitli konuları görüşerek karara bağladı.