"Salgın dolayısıyla yeni bir kapanma beklemiyorum"

NEVŞEHİR(MHA) Gazeteci Ali Çamur'un hazırlayıp sunduğu programda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, "Esnaflarımız gerçekten çok zor durumda. Eğer yeniden bir kısıtlama uygulanacak olursa çoğu esnafımız batar. Özellikle okullarda öğrencilerin ulaşımını sağlayan servis şoförleri ve sahipleri tekrar bir kapanma uygulanması halinde araçlarını satışa çıkarmak durumunda kalacaklarını bizzat bizlere ifade ettiler. Çünkü bir çoğu borçlu. Borcu borçla kapatabilmenin telaşı içerisine girmişler. Kahvehaneler, Pastaneler, kafeteryalar da ciddi sıkıntı içerisindeler. Keza bölgemiz bir turizm bölgesi ve ara eleman olarak görev yapanlar var. Bir kapanma olması durumunda bu insanlar nasıl geçinecek?. Hükümetin pandemi dolayısıyla uyguladığı uygulamalar da yanlış. Aşı konusunun zorunlu hale getirilmesi lazım. İstanbul Valililiği aşı karşıtlığı konusunda yürüyüş düzenlemek isteyenlere izin veriyor. Ancak başka bir konuda izin isteyenlere izin vermiyor. Sağlık bakanlığı ya da İçişleri bakanlığı bu konularda kesin bir tavır alması lazım. Bu salgından kurtulmanın tek yolu aşı olmak. Öyleyse insanlarımızın aşı olmasına yönelik ciddi çalışmalar yapılmalı" dedi.