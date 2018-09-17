Salaş ’Türkiye-Almanya Ekonomi Diyaloğu Toplantısına Katıldı

Toplantıda Türkiye ve Almanya'nın önde gelen firmaları ve kamu kuruluşlarının katılımıyla yapılan oturumlarda, yatırımlarda karşılaşılan sorunlar değerlendiriliyor ve çözüm önerileri hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.

Başkan İbrahim Salaş açıklamasında; “Ülkemizin en büyük ticari partnerlerinden biri olan ve en fazla vatandaşımızın yaşadığı dünyanın da en büyük dördüncü ekonomik gücü olan Almanya ile olan ilişkilerimizin her zaman çok büyük önemi bulunmaktadır. Gerek ülkemiz, turizm potansiyeli ile İç Anadolu bölgemiz ve Nevşehir’imiz ve gerekse de Almanya’daki iş adamı gurbetçi vatandaşlarımızın birliktelik, ticari kapasitelerini geliştirmesi ve etkin bir lobi yaratabilmesi için iki ülke arasında ekonomik ilişkileri kuvvetlendirmek adına Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası büyük önem arz etmektedir. Bu manada Genel kurulumuzun, yaptığımız temaslar ve toplantıların ülkemiz adına hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile birlikte Türkiye'den giden yaklaşık 100 kişilik heyetin katıldığı toplantıya, Nevşehir'den, NTB Başkanı ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Salaş, NTSO ve GTİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız Berlin'de bir dizi temasların ardından toplantılar kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler değerlendirilerek, istişarelerde bulundular.



