Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaret etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaret etti.

Beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ümit Eğribaş ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u makamında ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, kendilerine başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Mazhar Bağlı’ya teşekkür eden Bakan Ziya Selçuk ise NEVÜ’de gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Rektör Bağlı ve Bakan Selçuk daha sonra çeşitli görüş alışverişinde bulundular.