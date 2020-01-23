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Rektör Bağlı’dan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış’a ziyaret
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (nevü) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış’ı Ziyaret Etti.
Nevşehir 23.01.2020, 14:27
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış’ı ziyaret etti.
Rektör Bağlı ziyaretlerinde üniversite ve yürütülen çalışmalar hakkında Başdanışman Akış’a bilgi verirken, Akış üniversitenin yürüttüğü çalışmaların kayda değer olduğunu ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Başdanışman Akış ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, ziyaret sonunda kendilerine günün anısına plaket takdim etti.