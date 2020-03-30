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Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın Korona Virüsü İnstagramda Anlatacak
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Avanos Belediyesi instagram hesabından korona virüs ile ilgili bilinmeyenleri anlatacak.
Nevşehir 30.03.2020, 22:03
Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş yaptığı açıklamada, “ Hemşerimiz Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın son günlerde tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs ile ilgili bilgiler verecek. Aynı zamanda merak edilen soruları da yanıtlayacak olan hemşerimiz Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Avanos Belediyemize ait resmi instagram hesabından 2 Nisan Perşembe günü yayınlanacak olan canlı yayını tüm hemşerilerimizin katılımını bekliyoruz” dedi.