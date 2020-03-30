Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın Korona Virüsü İnstagramda Anlatacak

Aslen Avanoslu olan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın 2 Nisan Perşembe günü saat 14.30’da Avanos Belediyesi instagram hesabından canlı yayına katılacak. Prof. Dr. Yalçın korona virüs ile ilgili bilgiler verirken takipçilerinin de merak ettiği soruları yanıtlayacak.

Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş yaptığı açıklamada, “ Hemşerimiz Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın son günlerde tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs ile ilgili bilgiler verecek. Aynı zamanda merak edilen soruları da yanıtlayacak olan hemşerimiz Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Avanos Belediyemize ait resmi instagram hesabından 2 Nisan Perşembe günü yayınlanacak olan canlı yayını tüm hemşerilerimizin katılımını bekliyoruz” dedi.