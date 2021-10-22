Pınarbaşı'dan Antalya Esob'a Çalışma Ziyareti

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NEVESOB) Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere'yi ziyaret ederek esnaf ve sanatkarlara yönelik çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Metin Sataşmaz'ın da eşlik ettiği ziyarette hizmet binası ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Antalya ESOB Başkanı Dere ziyaretleri sebebiyle Başkan Pınarbaşı' ya teşekkür etti.