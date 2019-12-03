Özel İnsanlardan Başkan Arı’ya sevgi seli
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Dolayısıyla Düzenlenen Çeşitli Programlara Katıldı. Özel İnsanlarla Ve Aileleri İle Bir Araya Gelen Başkan Arı, “engelli Kardeşlerimiz, Sadece Bugün Değil Her Zaman Bizim Gönlümüzde. Onların Yaşamını Kolaylaştıracak, Mutlu Olacakları Bir Şehir İçin Çalişiyoruz.” Dedi.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli programlara katıldı. Özel insanlarla ve aileleri ile bir araya gelen Başkan Arı, “Engelli kardeşlerimiz, sadece bugün değil her zaman bizim gönlümüzde. Onların yaşamını kolaylaştıracak, mutlu olacakları bir şehir için çalışıyoruz.” dedi.
Başkan Arı daha sonra eşi Melek Arı ile birlikte Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret etti. Burada gün dolayısıyla düzenlenen programa katılan Rasim Arı ve eşi Melek Arı, ailelerin yaşadığı duygu dolu anlara eşlik etti. Özel insanlar ve aileleri ile program sonunda bir süre birlikte vakit geçirerek onların fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Arı’nın bir sonraki durağı ise Göreme beldesi oldu.
Çocuğu down sendromlu doğan iş insanı Hasan Kalcı tarafından özel insanların hayata tutunabilmelerine olanak sağlamak amacıyla kurulan Küçük Prens Akademi’yi ziyaret eden Arı çifti, Türkiye’nin dört bir tarafından gelen özel çocuklara ücretsiz eğitim imkanı sunulan merkezde özel insanların müzik dinletisini dinledi.
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