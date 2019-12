Özel İnsanlardan Başkan Arı’ya sevgi seli

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli programlara katıldı. Özel insanlarla ve aileleri ile bir araya gelen Başkan Arı, “Engelli kardeşlerimiz, sadece bugün değil her zaman bizim gönlümüzde. Onların yaşamını kolaylaştıracak, mutlu olacakları bir şehir için çalışıyoruz.” dedi.

Başkan Arı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Nevşehir Valiliği tarafından düzenlenen ve Nevşehir protokolü ile çeşitli bakım ve eğitim merkezlerindeki özel insanları buluşturan yemeğe katıldı. Burada konuşan Başkan Arı, ülkemizde özellikle AK Parti iktidarları döneminde her alanda büyük bir gelişim yaşanırken engellilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması konusunda da son derece önemli adımlar atıldığını kaydetti. Engellilerin sorunlarının çözümü ve onlara yeni imkanların tanınması konusunda ülke genelinde her geçen gün artan bu çalışmalarla birlikte Nevşehir Belediyesi olarak da engellilerin sosyal, kültürel, eğitim ve ekonomik hayatı başta olmak üzere yaşamın her alanında daha fazla söz sahibi olmaları için gayret gösterdiklerini vurgulayan Arı, “Her zaman şehrimizde pozitif ayrımcılık uygulayacağımızı belirttiğimiz özel insanlarımız için sosyal yaşamı her yönüyle destekleyen çok geniş yelpazede hizmetler sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Bu hizmetlerin hepsi sevgili engelli kardeşlerimizin en temel hakkı; bizim de en temel vicdani sorumluğumuz.” dedi.

Başkan Arı daha sonra eşi Melek Arı ile birlikte Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret etti. Burada gün dolayısıyla düzenlenen programa katılan Rasim Arı ve eşi Melek Arı, ailelerin yaşadığı duygu dolu anlara eşlik etti. Özel insanlar ve aileleri ile program sonunda bir süre birlikte vakit geçirerek onların fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Arı’nın bir sonraki durağı ise Göreme beldesi oldu.

Çocuğu down sendromlu doğan iş insanı Hasan Kalcı tarafından özel insanların hayata tutunabilmelerine olanak sağlamak amacıyla kurulan Küçük Prens Akademi’yi ziyaret eden Arı çifti, Türkiye’nin dört bir tarafından gelen özel çocuklara ücretsiz eğitim imkanı sunulan merkezde özel insanların müzik dinletisini dinledi.