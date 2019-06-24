Özel İnsanlar “Koşabiliyorken koş” dedi

Türkiye genelinde spor kültürünün yaygınlaştırılması maksadıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlattığı “Koşabiliyorken Koş” projesi çerçevesinde Nevşehir’de özel insanlar düzenli olarak spor yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, lisanslı sporcu ve spor kulübü sayısının arttırılması, çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, her yaştan vatandaşın sağlıklı bir yaşam için beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılımının sağlanması amacıyla 81 ilde gerçekleştirdiği “Koşabiliyorsan Koş” projesine Özel İnsanlar da destek verdi. 7’den 77’ye herkese spor yapma imkânı veren proje kapsamında Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’ndeki zihinsel engelliler, spor yapabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Proje ile 30 engelli, sağlıklı yaşam için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde haftanın belirli günleri antrenörler eşliğinde spor yapıyor.

Aynı zamanda çeşitli spor branşlarında antrenörlerden eğitim alan engellilere bu sayede spor alışkanlığı kazandırılıyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2019, 13:10