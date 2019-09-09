Özbekistan heyeti Nevşehir Belediyesini ziyaret etti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı kapsamında Türkiye’ye gelen Özbekistan heyeti, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve her yıl yaklaşık 3,5 milyon yerli ve yabancı turist ağırlayan Kapadokya bölgesinde, Nevşehir Belediyesi’nin turizm projeleri hakkında heyetin sorularını cevaplandıran Arı, ayrıca bölgedeki balonculuk faaliyetleri hakkında da saha çalışması yapacak olan heyete bilgi verdi.