Ortahisar'da 23 yıllık özlem sona erdi

NEVŞEHİR(MHA) Kur’an-ı Kerim tiaveti ile başlayan Kur'an Kursları Açılış Programına AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Maraşlı, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Ahmet Belada, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Vekili Mehmet Eğinç, Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Nevşehir Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Aksaray Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, İl ve ilçe protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Müftüsü İsmail Karadavut, B sınıfı statüsünde olan Kur’an Kursunun sadece beldenin değil bölgenin de önemli bir ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Karadavut, kursun açılmasında emeği geçen İl Müftülüğüne, Ürgüp Kaymakamlığına, Ortahisar Belediyesine, Derneklere, Sivil Toplum Kuruluşlarına ve tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Programda selamlama konuşmasını yapan Nevşehir Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, “Kur’an-ı Kerim’in eşsizlik özelliklerinden biri de onun, günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiş olmasıdır. Hem yazılmak hem de ezberlenmek suretiyle yüce kitabımız nesilden nesile intikal etmiştir" dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, "Kur’an ile hemhal olan nesillerimiz bizim en büyük kazancımızdır. ‘Asım’ın Nesli’ zor zamanlarda millî ve manevî değerlerimize sahip çıkan nesildir, hiçbir zaman da yok olmayacaktır.” Reis’ül Kurra Ahmed Hamdi Efendi Kur’an Kursu Ortahisar’ımıza ve şehrimize hayırlı olsun. Hafız kardeşlerimize ve hafızlık eğitimi alacak kardeşlerimize muvafakatiyetler diliyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Başkan Ateş, kursun açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, kursun açılmasında emeği geçenlere ve kurs açılışına katılanlara teşekkür etti.

Ateş, "Nevşehir Milletvekilimiz sayın Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Vali Yardımcımız ve Ürgüp Kaymakamımız Sayın Mehmet Maraşlı, Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Sayın Ahmet Belada, Diyanet Vakfı Genel Müdürü Sayın Mehmet Eğinç, Nevşehir Ak Parti Kadın Kolları İl Başkanımız Sayın Ayşe Bilgiç, Ürgüp Ak Parti İlçe Başkanımız Sayın Oğuz Kahraman, Ürgüp MHP İlçe Başkanımız Sayın Tevfik Öz, Ürgüp Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Aktürk, Çat Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Ertürk, Nar Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Özçelik, Nevşehir İl Müftümüz Sayın Ahmet Celalettin Altunkaya, Aksaray İl Müftümüz Sayın Hasan Hüseyin Güller, Şeyh'ül Kurra Sayın Fatih Aydın ve çok kıymetli misafirlerimizin katılımlarıyla Ortahisar Reis'ül Kurra Ahmed Hamdi Efendi Yatılı Kur’an Kursumuz ile Ortahisar 4-6 Yaş Kuran Kursumuzun açılışını gerçekleştirdik. Böylece seçimlerde verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmiş olduk. Kurslarımızın açılmasında maddi manevi emeği geçen tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundu.