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Ortahisar belediyesinin büyük gururu
Ortahisar Belediyesinin hazırladığı gençlik spor kompleksi projesi Türkiye genelinden 387 belde belediyesi arasından ilk üçe girmeyi başardı.
Nevşehir 19.11.2021, 11:44
NEVŞEHİR(MHA) Gençlik ve yerel yönetimler temalı yarışmada büyük bir başarıya imza atan Ortahisar Belediyesinin ödülünü Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ellerinden aldı.
Konuyla ilgili Başkan Ateş, "Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı proje yarışmasında “Gençlik Spor Kompleksi Projemiz” ile Türkiye'deki 387 Belde Belediyesi arasında ilk 3’e girerek; büyük bir gururla Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ellerinden ödülümüzü aldık. Bu projede emeği geçen personellerimize ve Ankara’da bizleri yalnız bırakmayan teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ederim. Ortahisarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.