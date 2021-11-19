Ortahisar belediyesinin büyük gururu

NEVŞEHİR(MHA) Gençlik ve yerel yönetimler temalı yarışmada büyük bir başarıya imza atan Ortahisar Belediyesinin ödülünü Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ellerinden aldı.

Konuyla ilgili Başkan Ateş, "Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı proje yarışmasında “Gençlik Spor Kompleksi Projemiz” ile Türkiye'deki 387 Belde Belediyesi arasında ilk 3’e girerek; büyük bir gururla Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ellerinden ödülümüzü aldık. Bu projede emeği geçen personellerimize ve Ankara’da bizleri yalnız bırakmayan teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ederim. Ortahisarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.