Organize Sanayi Bölgesinde iş adamları ile toplantı

Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’ndeki, Nev Saç Metal Sanayi İnşaat Nakliye ve Tic. Ltd. Şti. firması toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seyit İnce, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Öbekli, Islah Özel Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hasan Kahveci Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Salaş ve iş adamları katıldı.

Bölgede faaliyet gösteren firmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Aktaş; “Yatırımcı iş adamlarına, yaptıkları yatırımlardan dolayı teşekkür ederim. Bu bölgede yapılan üretimler, ilimiz ekonomisine büyük katkılar sağlıyor. İş adamlarımıza kârlı, verimli, hayırlı işler diliyorum” dedi.

Daha sonra yatırımcılarla bilgi alış verişinde bulunarak, istek ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından toplantı sona erdi.

Islah Özel Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hasan Kahveci ise, Vali Aktaş’a Organize Sanayii’ne ve işletmelerine teşriflerinden dolayı teşekkür etti.