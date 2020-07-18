'Ören yeri gelirlerinin % 20 -25’lik bölümü bizlere bırakılmalı'

NEVŞEHİR(MHA) Yerel yönetimlerin mevcut ekonomik yapısıyla ören yerlerine çevre düzenlemesi, temizlik ve istihdam anlamında daha iyi hizmet verebilmesini amaçladıklarını dile getiren Başkan Çekiç, “Ören yeri gelirleri tekrar belediyelere verilmeli. Turizm bakanlığındaki ziyaretimde de bu isteğimizi dile getirdim. Önceleri yüzde 40 oranında para veriliyormuş. Sonrasında yüzde 5’e düşürülmüş bu pay. En sonunda ören yerlerine para verilmez diye bir yasa çıkarılmış. Parasızlıkla biz buraların çevre düzenlemelerine bile yetişemeyiz. Yüzde 20-25 oranında bir ören yeri geliri bize bırakılırsa hem çevre düzenlemelerini, temizliğini ve istihdam oluşturabiliriz. Göreme açık hava müzesinden sonra bölgedeki en fazla turist ağırlayan ören yeri Kaymaklı yeraltı şehri. Yılda 1 Milyona yakın yerli ve yabancı turist buraya geliyor. Hükümetten ve Milletvekillerimizden isteğimiz ören yeri gelirlerinin % 20-25 oranındaki payı yerel yönetimlere bırakılsın. Ki bizde bu tarihi ve turistik alanlarımıza daha iyi hizmet edebilelim” dedi.