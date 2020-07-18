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AK Parti İl Başkanı Yanar, “ Asılar geçse de 15 Temmuz gecesi milletimizin kahramanlığı da hainlerin ihaneti de unutulmayacak”
'Ören yeri gelirlerinin % 20 -25’lik bölümü bizlere bırakılmalı'
Türkiye’nin en önemli tarihi ve turistik yörelerinden Kapadokya bölgesinde Göreme açık hava müzesinden sonra en fazla turistin ağırlandığı Kaymaklı beldesinde belediye başkanı Harun Çekiç, ören yeri gelirlerinin % 20-25’lik bölümünün belediyelere bırakılmasını istediklerini ifade etti.
Nevşehir 18.07.2020, 10:59 18.07.2020, 11:03