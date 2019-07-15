On Binler Diriliş Meydanı’nda Bulaşacak

Saat 19.45’de Ziraat Bankası önünden Diriliş Meydanı’na kadar yapılacak yürüyüşle başlayacak etkinliklerde Ersin Düzen, Dursun Ali Erzincanlı ve Maher Zain gibi ünlü isimler Nevşehirlilerle buluşacak.

Türk halkının terör örgütü FETÖ'ye karşı yazdığı destanın 3. Yılı nedeniyle düzenlenecek olan etkinlikler saat 19.45’te Ziraat Bankası önünde toplanacak olan Nevşehir protokolü ve vatandaşların Diriliş Meydanı’na yürüyüşe geçmesiyle başlayacak.

Yoğun bir katılım ile gerçekleşmesi beklenen yürüyüşün ardından anma etkinlikleri saat 21.00’dan itibaren Diriliş Meydanı’nda devam edecek.

Burada İstiklal Marşımızın hep birlikte söylenmesi ile birlikte tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulacak ve ardından Kuran-ı Kerim okunacak.

Moderatörlüğünü TRT Stadyum programının sunucusu Ersin Düzen’in üstleneceği gecede 15 Temmuz Gazileri yapacakları konuşmalarla Nevşehirlilere o geceyi bir kez daha anlatacak.

15 Temmuz 2016’da vatanı için kanını döken kahraman gazi ve şehitlerin bir kez daha anılacağı gecede ayrıca hain darbe girişimini anlatan kesit ve görüntüler de dev ekrandan yayımlanacak.

Saat 21.30’dan itibaren ünlü sanatçı Dursun Ali Erzincanlı’nın seslendireceği ilahi ve şiirlerin ardından ise saat 22.30’da İngilizce, Arapça ve Türkçe söylediği şarkılarla tanınan Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain sahne alacak.

Tüm Nevşehir halkını etkinliklere davet eden Belediye Başkanı Rasim Arı: “Milli irademize, vatanımıza ve milletimize kast edenlere karşı, canlarını siper ederek tarihimizin altın sayfalarına adlarını kanlarıyla yazdıran aziz şehitlerimizi, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi’nin yıl dönümünde rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Onları acımasızca şehit eden, canlarına kıyan hain terör örgütü FETÖ ve işbirlikçilerini ise unutmamak, unutturmamak ve dünyaya Güçlü Türkiye mesajı vermek tüm hemşehrilerimizi; çoluk-çocuk, genç-yaşlı demeden Diriliş Meydanı’na davet ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz bir kez daha tüm dünyaya gösterelim.” dedi.