Olaylara Karışan 11 Yabancı Uyruklu Şahıs Sınır Dışı Edildi

15.102021 günü Kale Şehit İsmail ARSLAN Polis Merkezi Amirliğimizce haklarında Kasten Yaralama suçundan Adli işlem yapıldıktan sonra Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüze teslim edilen ve Suriye uyruklu 10 şahıs ve 18.10.2021 günü yine Kale Şehit İsmail ARSLAN Polis Merkezi Amirliğimizce hakkında "Başkasına Ait Belge Kullanmak" suçundan işlem yapılan Afganistan uyruklu 1 şahıs gözaltı işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde alınan kararlar doğrultusunda 11 şahıs adli işlemleri bitimi 20.10.2021 tarihinde Geri Gönderme Merkezine Sınır Dışı edilmek üzere teslim edilmiştir.