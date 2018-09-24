Okul Kolluk Görevlisi Çalıntı Motosiklet Yakaladı

Emniyet Müdürlüğümüz yeni Eğitim ve Öğretim yılının başlaması nedeniyle okul ve çevresinde almış olduğu güvenlik ve emniyet tedbirleri çerçevesinde okullarda görev yapın “Kıratlıoğlu Mahallesi Atatürk İlkokulu Okul Kolluk Görevlisi Personelimiz” tarafından okul çevresinde sürekli ring halinde bulunan motosikletin 5435 kod nolu Motosikletli Polis Timi (Yunus) ekibi ile yapmış olduğu kontrolde, mavi renkli Asya marka motosikletin motor numarasından yapılan sorgusunda motosikletin şasesinin kazıntı olduğu ve motosikletin 2015 model beyaz renkli Küba marka motosiklet olduğu ve çalıntı kaydı olduğunun anlaşılması üzerine;

Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliği ekiplerince motosiklete el konularak sahibine teslim edilmiş motosiklet sürücüsüne yasal işlem yapılarak ayrıca trafik yönünden 4144₺ ceza uygulanmıştır.