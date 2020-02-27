NTSO Başkanı Parmaksız, Regaip Kandili mesajı yayımladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız mübarek üç ayların habercisi olan Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Parmaksız mesajında şunları kaydetti: “Barış ve huzurun sağlanabilmesi için bu günlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Üç aylar olarak adlandırdığımız mübarek aylardan, Recep Ayı’nın ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili de, bugünlerden birisidir. Üç aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı günlerdir. İnsanımızın anlam ve gönül dünyasına ışık tutan Regaib Kandili de tıpkı diğer kandil geceleri gibi toplumumuz için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Regaip Kandili ile Rabbimizin bizlere sunduğu bereket ve rahmet dolu üç aylara ulaşmış, on bir ayın sultanı Ramazan’ın gölgesini üzerimizde hissetmiş bulunuyoruz. İnsanlarımızın Allaha karşı daha derin bir şükür imkânı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyor, İslam âleminin ve üyelerimizin Regaib Kandilini kutluyorum. Bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını diliyorum.”