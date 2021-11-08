NTB, Kalite Denetimi’ni başarı ile tamamladı

Nevşehir Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirilen Kalite Yönetim Sistemi gözetim tetkikine Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Baş Denetçi Coşkun Yıldırım, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Nevşehir İl Müdürü Osman Özden Şahiner, Nevşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Uğur Aydoğan, Genel Sekreter Yardımcısı Uslu Tombalak, Kalite Yönetim Temsilcisi Hatice Doğan ve kurum personelinin katıldığı denetimi başarı ile tamamladı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Baş Denetçisi Coşkun Yıldırım, tetkik sonrasında, Nevşehir Ticaret Borsası’nın TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standartlarına uygun çalışmalarını geliştirerek devam ettiği görülmüş olup denetim başarı ile tamamlamıştır. Bu başarının sürdürülmesi ve geliştirilmesinde emeği geçen tüm Ticaret Borsası yetkililerine ve personeline teşekkür eder başarılarının devamını dilerim dedi.