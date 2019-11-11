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NEVÜ’de “Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Haftası’ kapsamında atölye çalışması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (nevü) Tarafından Düzenlenen “prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Haftası’ Kapsamında Lise Ve Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Nevü Kültür Ve Kongre Merkezi’nde Etkinlik Gerçekleştirildi.

Nevşehir 11.11.2019, 17:03
NEVÜ’de “Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Haftası’ kapsamında atölye çalışması
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından düzenlenen “Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Haftası’ kapsamında lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yavuz Sultan Selim Han Ortaokulu, Nevşehir Fen Lisesi, Damat İbrahim Paşa Ortaokulu, Kardelen Koleji, 75. yıl Ortaokulu, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ve Çözüm Koleji’nden toplam 200 öğrenci katıldı.

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sezen Aksöz öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, İslam Bilim Tarihi sergi alanını gezdikten sonra Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatını ve çalışmalarını anlatan kısa film izlediler.

Film gösteriminin ardından öğrenciler gruplar halinde “Dört Sürgülü Kapı, Karşı Ağırlıklı Mancınık, Napier’in Kemikleri, Razi’nin Mürekkep Tarifi, Şifreli Kilit, Kağıt Yapımı” isimli atölye çalışmalarına katıldılar.

Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi alanında farkındalık ve bilinç kazandırma amaçlı atölye çalışmaları, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden Arş. Gör. Ayşe Canpolat , Öğr. Gör. Şeyda Çiğdem Özkan ve Konya Bilim Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleştirildi.

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