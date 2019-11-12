NEVÜ’de ‘Organ Bağışının Önemi’ konuşuldu
‘3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası’ Dolayısıyla, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (nevü) Ve Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü İşbirliğinde, Organ Bağışının Önemine Dikkat Çekmek İçin Etkinlik Düzenlendi.
‘3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası’ dolayısıyla, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde, organ bağışının önemine dikkat çekmek için etkinlik düzenlendi.
NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Başhekimi Dt. İlkay Akın, üniversitenin akademik ve idari personeli, üniversite öğrencileri ve davetliler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay yaptı. Ünlübay “Ülkemizin gerçekten kanayan yaralarından bir tanesi de organ bağışı. Ne yazık ki ülkemizde çok fazla organ bekleyen hastamız mevcut olup, ancak istediğimiz oranda da organ bağışı alamamaktayız. Bu konuyla ilgili de tabi ki bir yasal düzenleme de gerekiyor ve bu konuda da çalışmalar yürütülmekte. Mesela şu anda Nevşehir’de bulunan diyaliz hastalarımızın hayatı sürekli bir makinaya bağlı ve gerçekten de zor bir yaşam sürdürmekteler. Bu tabi ki diğer organ bağışına ihtiyaç duyan hastalarımız için de geçerli. Bu nedenle özellikle siz değerli genç nesilleri daha çok bilinçlendirerek, sizlerin de başta yakınlarınız olmak üzere çevrenize ulaşarak organ bağışı konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerine vesile olmanızı bekliyoruz” dedi.
Rektör Bağlı’nın konuşmalarının ardından, Nevşehir Devlet Hastanesi Doku ve Organ Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın, ‘Organ Bağışının ve Organ Naklinin Önemi’, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Barış Açıkgöz ‘Beyin Ölümü Tanısı ve Beyin Ölümü ile Koma Durumu Arasındaki Fark’ ve Nevşehir İl Müftülüğü Vaizi Mahmut Özcan ise ‘Organ Naklinin Dini Yönü’ üzerine katılımcıları bilgilendirdi.
Böbrek bekleme listesinde yer alan ve yıllardır diyalize giren NEVÜ personellerinden Coşkun Karacaoğan da, hastalığının kendi yaşantısı üzerinde ortaya çıkardığı zorlukları katılımcılar ile paylaşarak organ bağışı konusunda toplumun daha duyarlı davranmasını istedi.
Soruların cevaplanması ve konuşmacılara çiçek takdimiyle devam eden etkinlik sonunda; katılımcılar ve üniversite öğrencileri organ bekleyen binlerce insana hayat verebilmek için görevliler eşliğinde form doldurarak gönüllü organ bağışçısı oldular.
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