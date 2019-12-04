NEVÜ’de ‘Engelli Bireylere Özgü At Destekli Aktiviteler’ konusunda eğitim projesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde “engelli Bireylere Özgü At Destekli Aktivitelerin Uygulanmasında Görev Alacak Kişilere Yönelik Eğitimin Sağlanması” İsimli Proje Başladı.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde “Engelli bireylere özgü at destekli aktivitelerin uygulanmasında görev alacak kişilere yönelik eğitimin sağlanması” isimli proje başladı.
Eğitimler, NEVÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Elemanlarının destekleri ile Psikoterapist ve Atlı Terapi Uzmanı Maria Liapi tarafından yürütüldü. 03.02.2020 tarihinde tamamlanacak olan proje sonunda eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecek. Belge sahiplerinin engelli bireylere özgü atlı aktivitelerin (atlı terapi, engelliler için rekreatif binicilik, engelliler için at terbiyesi, at destekli eğitim ve at destekli terapi vb.) yapıldığı merkezlerde görev almaları, başta NEVÜ AT-BİN ve JAKEM binicilik tesisleri olmak üzere, bölgede engellilere yönelik olarak verilen binicilik hizmetlerinin niteliğini yükseltmesi bekleniyor. Dr. Öğr. Üyesi Uğur Ödek ayrıca, 2020 yılı içerisinde NEVÜ ATBİN tesisinde engelli bireylere yönelik at destekli aktivitelere başlanmasının planlandığını belirtti.
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