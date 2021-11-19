NEVÜ’de 7/24 Hizmet Veren “Öğrenci Mesaj Hattı” Kuruldu

Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin kendi uzmanlık alanları ile ilgili öğrencilerden gelen talepleri karşılamalarının yanı sıra 7/24 hizmet verecek “Öğrenci Mesaj Hattı” da kurduklarını belirten NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, ”Öğrencilerimizin huzurlu bir ortamda kaliteli bir eğitim-öğretim hizmeti almaları en doğal hakları ve bizim de en önemli amacımızdır” dedi.

7/24 hizmet vereceğinden “Öğrenci Mesaj Hattı” ile ilgili teknik alt yapı ve personel tahsisi hususlarında gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Rektör Aktekin, “NEVÜ Ailesinin bireyleri olan öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim-öğrenim hayatı geçirmeleri için yoğun bir çalışma içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Kalite standartları yüksek bir eğitim-öğretim sistemini benimsemiş olan üniversitemiz, idari birimlerinden akademik birimlerine, sosyal ve kültürel faaliyetlerden sportif aktivitelere varıncaya kadar her alanda bütün imkanlarını öğrencilerinin hizmetine seferber etmiştir. Kurumsal kalite standartlarımızı her alanda yükseltmek ve bunu tüm paydaşlarımıza yansıtmak adına var gücümüzle çalışmaktayız” diye konuştu.

NEVÜ “Öğrenci Mesaj Hattı”

NEVÜ “Öğrenci Mesaj Hattı”, üniversitenin akademik ve idari birimlerinin kendi uzmanlık alanları ile ilgili öğrencilerden gelen talepleri karşılamalarının yanı sıra 7/24 hizmet verecek bir ek hizmet birimi olarak oluşturuldu. NEVÜ öğrencilerinin 05421016388 nolu hattan Whatsapp ve Bip platformları üzerinden 7/24 ulaşabileceği birim, öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili istek ve önerilerini değerlendirmek üzere hizmet veriyor.