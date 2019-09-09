NEVÜ’de “1. Uluslararası Tasavvuf Sempozyumu: Nesimî 650” başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü, Azerbaycan Üniversitesi ve Azerbaycan Respublikası Tahsis Cemiyeti işbirliğinde düzenlenen ‘“1. Uluslararası Tasavvuf Sempozyumu: Nesimî 650” başladı.
NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde başlayan ve üç gün sürecek olan sempozyumun açılışına; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyük Elçiliği Temsilcisi Elçin Allahverdi, Azerbaycan Üniversitesi Temsilcisi Prof. Dr. Ferahim Sadıgov, Azerbaycan Respublikası Tahsil Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Talih Şah Memmedli, NEVÜ Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Yılmaz ve Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Yener Bektaş ile Dr. Öğr. Gör. Hamidreza Sohrabıaabad, Azerbaycanlı davetliler ile NEVÜ akademik ve idari personeli katıldı.
Açılışta birer konuşma yapan; Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyük Elçiliği Temsilcisi Elçin Allahverdi, Azerbaycan Üniversitesi Temsilcisi Prof. Dr. Ferahim Sadıgov, Azerbaycan Respublikası Tahsil Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Talih Şah Memmedli ve NEVÜ Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Gör. Hamidreza Sohrabıaabad, sempozyumunun önemine vurgu yaparak emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ettiler.
Konuşmacılara ve emeği geçenlere plaket ve hediye takdimi de yapılan program, Grup Müştak ile Azerbaycan’dan gelen misafir sanatçıların sahne almalarının ardından sempozyumunun oturumlarına geçilmesiyle devam etti.Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2019, 15:36