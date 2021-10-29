NEVÜ Senatosu Toplanarak Gündemdeki Konuları Görüştü

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’in başkanlığında düzenlenen toplantı Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ve Prof. Dr. Serkan Şahinkaya, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının müdürleri ile diğer senato üyelerinin katılımlarıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Gündemdeki konuların görüşüldüğü toplantıda; yeni eğitim- öğretim döneminde yüz yüze ve uzaktan yapılan derslerin durumu, güz dönemi ara sınavlarına ilişkin yapılan hazırlıklar ve uygulamalar, akademik bölüm ve programlar, uygulama ve araştırma merkezleri, dersler ve ders seçimleri, kadro tahsisleri ve görevlendirmeler, akademik birimlerin uygulamaları ve üniversite-sanayi işbirlikleri gibi gündem maddeleri ile birlikte pandemi sürecine ilişkin belirlenen mevcut ve yeni tedbirler ele alınarak gerekli hususlar ilgili yasa ve mevzuatlara göre karara bağlandı.