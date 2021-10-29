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NEVÜ Senatosu Toplanarak Gündemdeki Konuları Görüştü
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de üniversitenin üst yönetim organı olan Senato ile Yönetim Kurulu Toplantısı 28.10.2021 tarihinde gerçekleştirildi.
Nevşehir 29.10.2021, 12:27
Gündemdeki konuların görüşüldüğü toplantıda; yeni eğitim- öğretim döneminde yüz yüze ve uzaktan yapılan derslerin durumu, güz dönemi ara sınavlarına ilişkin yapılan hazırlıklar ve uygulamalar, akademik bölüm ve programlar, uygulama ve araştırma merkezleri, dersler ve ders seçimleri, kadro tahsisleri ve görevlendirmeler, akademik birimlerin uygulamaları ve üniversite-sanayi işbirlikleri gibi gündem maddeleri ile birlikte pandemi sürecine ilişkin belirlenen mevcut ve yeni tedbirler ele alınarak gerekli hususlar ilgili yasa ve mevzuatlara göre karara bağlandı.