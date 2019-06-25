NEVÜ Rektörü Bağlı Üniversite birincisi Otkan’ı tebrik etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, NEVÜ’den lisans düzeyinde birincilikle mezun olan Recep Otkan’ı tebrik etti.
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, üniversitenin İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümünü 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında lisans düzeyinde başarıyla tamamlayarak üniversite birincisi olan Recep Otkan’ı makamında kabul etti.
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfını okurken, imamlığının Nevşehir’e çıkmasından dolayı okulu bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Otkan ise, “Dört yıl önce imamlık görevimim Nevşehir’e çıkmasından dolayı yarım kalan eğitimimi tamamlamak için tekrar üniversite sınavlarına çalışıp Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandım. O günden itibaren üniversiteyi iyi bir derece bitirme hayalim vardı ve Allah’a şükürler olsun ki bugün o hayalime kavuşarak birinci oldum. İnşallah bundan sonra da Rabbim bizlerin yar ve yardımcısı olur” diye konuştu.
Otkan ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, ziyaret sonunda kendisine plaket takdiminde bulundu.