NEVÜ Rektörü Bağlı Üniversite birincisi Otkan’ı tebrik etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, NEVÜ’den lisans düzeyinde birincilikle mezun olan Recep Otkan’ı tebrik etti.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, üniversitenin İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümünü 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında lisans düzeyinde başarıyla tamamlayarak üniversite birincisi olan Recep Otkan’ı makamında kabul etti.

Üniversitenin aynı zamanda yerleşke camiinde imamlık görevini de yürüten Recep Otkan’ı göstermiş olduğu azim ve başarısından dolayı tebrik eden Rektör Bağlı, “Geçtiğimiz hafta üç gün süren mezuniyet törenlerimizle birlikte, 4210 öğrencimizi mezun etmenin heyecan ve mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Bu heyecan ve mutluluğumuz bu yıl ilk mezunlarını veren İlahiyat Fakültemiz ile birlikte daha da artarken, lisans düzeyinde üniversite birincisinin de bu fakültemizden çıkması bizleri ayrıca gururlandırdı. Kendisi aynı zamanda üniversitemiz camiinde imamlık görevini de yürütmekte olan Recep Otkan kardeşimizi şahsım ve üniversitem adına bir kez daha göstermiş olduğu azimle birlikte elde ettiği başarısından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfını okurken, imamlığının Nevşehir’e çıkmasından dolayı okulu bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Otkan ise, “Dört yıl önce imamlık görevimim Nevşehir’e çıkmasından dolayı yarım kalan eğitimimi tamamlamak için tekrar üniversite sınavlarına çalışıp Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandım. O günden itibaren üniversiteyi iyi bir derece bitirme hayalim vardı ve Allah’a şükürler olsun ki bugün o hayalime kavuşarak birinci oldum. İnşallah bundan sonra da Rabbim bizlerin yar ve yardımcısı olur” diye konuştu.

Otkan ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, ziyaret sonunda kendisine plaket takdiminde bulundu.