NEVÜ Kozaklı MYO öğrencilerinden ‘Çevre’ etkinliği

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kozaklı Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Geri dönüşüme dikkat için ’Minik Ellerle Geri Dönüşüme’, ’İlk Çözüm Geri Dönüşüm’, ’Geleceğini Düşün Mutluluk Geri Dönüşüm’ isimli projelerini gerçekleştirdiler.

NEVÜ Kozaklı MYO öğrencileri tarafından ’Minik Ellerle Geri Dönüşüme’ projesi kapsamında Kozaklı Sevgi Anaokulu öğrencilerinde geri dönüşüm ve sıfır atık ile ilgili öğrencilerimizin hazırladığı hikaye anlatımı ve drama, çevreyle ilgili okul öncesi sanat etkinliği ve animasyon film gösterimi gerçekleştirildi. Geleceğini Düşün Mutluluk Geri Dönüşüm’ projesi kapsamında 75. yıl Cumhuriyet Ortaokulu ve Kozaklı Anadolu Lisesi öğrencilerinde geri dönüşüm bilinci oluşturmak ve çevre kirliliğinin önüne geçerek öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla geri dönüşümle ilgili öğrenciler tarafından hazırlanan sunum yapıldı ve konuyla ilgili animasyon filmi izletildi. Kozaklı halkı sıfır atık, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri dönüştürülmesi ile ilgili bilgilendirildi. Atık yağların toplanması konusunda farkındalık oluşturmak için Kozaklı MYO öğrencileri tarafından hazırlanan geri dönüşüm kavanozları Kozaklı halkı ve belirlenen otellere dağıtıldı.

Kozaklı MYO öğrencileri daha sonra Kozaklı Kaymakamlığı ve Kozaklı Belediyesiyle gerekli çalışmaların yapılması hususunda görüştüler.