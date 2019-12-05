NEVÜ Felsefe Bölümü’nden Dünya Felsefe Günü konferansı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından Dünya Felsefe Günü Konferansı gerçekleştirildi. Konferansa Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. H. Haluk Erdem konuşmacı olarak katıldı.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa, NEVÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatma Karipçin ve Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Abdullah Şengül, Felsefe Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Faruk Manav, akademik personel ve öğrenciler ile Nevşehir’deki bazı liselerden öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından başlayan konferansın açılış konuşmasını Felsefe Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Faruk Manav yaptı.

Manav, yaptığı konuşmada Dünya Felsefe Gününün UNESCO tarafından her yıl Kasım ayının 3. Perşembesi kutlandığını belirterek gecikmeli de olsa böylesine önemli bir güne ilişkin bir konferansı gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Manav, Dünya Felsefe Gününün felsefenin anlam ve önemi hakkında bir farkındalık oluşturmak için kabul edildiğine dikkat çekerek konuşmasını sonlandırdı.

Konferansta Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Haluk Erdem “Felsefenin Doğduğu Topraklar: Anadolu” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Prof. Dr. Erdem konuşmasında, genel bir kabul olan felsefenin Antik Yunan dünyasında başladığı düşüncesini tartışmaya açtı. Batılı bir bakış açısı olduğunu düşündüğü bu ön kabulün neden hatalı olduğunu analiz ederek düşüncesini çeşitli örnekler üzerinden gerekçelendirdi.

Konuşmasının başlangıcında felsefenin kökeni her ne kadar Batı düşünce sisteminden alan bir disiplin olduğu ileri sürülse de Anadolu coğrafyasının felsefenin doğuşunda bir merkez olduğunu belirtti. Antik Yunan’ın İyonyalılar gibi Anadolu uygarlıklarının bilgi birikimlerinden faydalandıklarını ve bu kültürel öğeleri kendi topraklarına taşıdıkları vurgusunu yaptı. Dolayısıyla felsefenin kökenlerinin Batı’da değil Anadolu coğrafyasında aranması gerektiği üzerinde durdu. Bu bilgiyi destekleyen birçok kanıtın varlığından söz eden Prof. Dr. Erdem, Anadolu’da yürütülmekte olan arkeolojik kazılardan elde edilen bulguları örnek olarak göstererek kadim Anadolu uygarlıklarının birçok alanda dönemindeki diğer coğrafyalardan daha yüksek bir bilgi birikimine sahip olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Erdem, bu konunun üzerindeki araştırmaların sayısının artması gerektiğine dikkat çekerek konuşmasını sonlandırdı.

Konferansın ardından Prof. Dr. H. Haluk Erdem’e Rektör Yardımcısı Fatma Karipçin tarafından teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.