NEVÜ Engelsiz Üniversite biriminden ‘Gökkuşağı Projesi’

NEVÜ Engelsiz Üniversite Birimi, “Gökkuşağı Projesi” ile üniversite şehir işbirliğini pekiştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz ve Bahar dönemleri boyunca uygulanacak olan projede üniversite şehir işbirliğini pekiştirmek amaçlanıyor. Gökkuşağı Projesi’nin bu yıl dördüncü uygulamasını hayata geçiren Engelsiz Üniversite Birimi, projenin “geleneksel” hale getirilmesi için çalışmalar yapıyor.

Projenin 4. Uygulaması kapsamında; üniversitemiz öğrencilerinin katılımıyla Acıgöl’e bağlı İnallı, Yuva ve Kozluca Köylerinde yaşayan, engelli çocuğu bulunan ve dezavantajlı durumda olan aileler beşer kişilik öğrenci gruplarıyla ziyaret edildi. Ailelerle vakit geçiren öğrencilerimiz duygusal ve eğlenceli anlar yaşadı.

NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipçin, Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ali Kaya ve Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Serdar Çiçek’in destekleriyle hayata geçirilen Gökkuşağı Projesi; Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu akademik personeli ve aynı zamanda projenin de mimarı olan İnci Mine Özkan yürütücülüğünde devam edecek.

Nevşehir’e bağlı tüm köyleri ziyaret etmeyi amaçlayan ve üniversitemizde eğitim almakta olan tüm öğrencilerimizde sosyal bir bilinç uyandırmayı hedefleyen projeye, üniversitemizin 22 farklı bölümünden öğrenciler katıldı. Engelsiz Üniversite Birimi bünyesinde çalışmalarını aktif bir şekilde sürdüren öğrencilerimiz, Aralık 2018’de yeni köyleri ziyarete hazırlanıyorlar.