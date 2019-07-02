NEVÜ, Çin Jiangsu Üniversitesi ile ikili işbirliği anlaşması imzaladı

Çin’in önemli üniversiteleri arasında gösterilen Jiangsu Universitesi heyeti NEVÜ’yü ziyaret etti.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Jiangsu bölgesinde 1902 yılında kurulan ve 2018 yılında Times Yüksek Öğrenim tarafından yapılan sıralamada Çin Halk Cumhuriyeti’nde 2.914 üniversite arasında 45. sırada yer alan Jiangsu Üniversitesi heyeti Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti. Jiangsu Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yuan Shouqi başkanlığındaki heyeti makamında ağırlayan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti. Yapılan görüşmede Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Jiangsu Üniversitesi arasında akademik işbirliği alanlarının genişletilmesine karar verildi. İmzalanan ikili işbirliği anlaşması kapsamında, NEVÜ ile Jiangsu Üniversitesi arasında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenci ve personel değişimi gerçekleştirilmesine olanak sağlanacak. Ayrıca NEVÜ ile Jiangsu Üniversitesi arasında çift diploma programı oluşturulmasına yönelik alt yapı çalışmalarına başlanması kararlaştırıldı. Ziyarette Uluslararası İlişkiler Ofis Koordinatörü ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Abdulkadir Binici ile NEVÜ Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Arş. Gör. Sema Gökenç Gülez de hazır bulundu.

Ziyaret sonunda NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Jiangsu Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yuan Shouqi’ye plaket takdim ederken, Jiangsu Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yuan Shouqi ise Rektör Bağlı’ya kitap hediye etti.