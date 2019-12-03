NEVÜ Acıgöl Teknik Bilimler MYO sektör temsilcileriyle buluştu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO), üniversite-sanayi işbirliğini pekiştirmek adına sektör temsilcileriyle buluştu.

NEVÜ Acıgöl Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Serap Çoban öncülüğünde Kapadokya Hill Otel’de, NESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ertaş’ın ev sahipliğinde, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, NESİAD yönetim kurulu üyeleri, Acıgöl Teknik Bilimler MYO öğretim elemanları ve MYO Sekreterinin katıldığı bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, 2018 yılında NEVÜ’ye bağlı olarak Nevşehir’in Acıgöl İlçesinde kurulan ve 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alan NEVÜ Acıgöl Teknik Bilimler MYO bünyesinde önümüzdeki dönemde açılması planlanan programların sanayinin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olması, bir yandan sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman sıkıntısının giderilmesi diğer yandan da üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Çok verimli geçen toplantı sonunda NEVÜ Acıgöl Teknik Bilimler MYO bünyesinde açılması gerekli olan programlar belirlenerek, bundan sonra izlenecek yol haritasına karar verildi. Gerçekleştirilen toplantının üniversite-sanayi işbirliği adına çok iyi bir başlangıç olduğu ve bundan sonra her aşamada istişarelere devam edileceği bildirildi.