Nevşehirliler Meteor Yağmurunu Kahveci Dağı’nda İzleyecek
Nevşehir’de vatandaşlar yılın en etkileyici gök olaylarından bir olan Perseid meteor yağmurunu Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikle birlikte Kahveci Dağı’nda izleyecek.
Her sene Ağustos ayının ilk haftalarında gerçekleşen ve gözlem şartları nedeniyle en belirgin ve en popüler meteor hareketlerinden biri olan Perseid meteor yağmurunun en aktif üç günlük dönemi dün gece başladı.
Çıplak gözle izlenebilen ve yılın en etkileyici gök olaylarından bir olarak kabul edilen Perseid Göktaşı Yağmuru boyunca saatte ortalama 50 ila 70 meteor kayması gözlemlenebilecek. Meteor yağmuru, yıldız kayması ya da ateş topu şeklinde oluşacak.
Adeta yıldız yağmurunu andıracak olan meteor yağmurunu izlemek isteyenler için Kahveci Dağı’nda gerçekleştirilecek olan etkinlik saat 22.00’da başlayacak ve gece yarısına kadar sürecek.
Vatandaşların çıplak gözle izleyebilecekleri meteor yağmuru boyunca Nevşehir Belediyesi Müzik Topluluğu sanatçıları da canlı müzik ziyafeti sunacak.