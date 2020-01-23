Son Dakika
Nevşehirli gençler için ücretsiz grafik tasarım kursu başlıyor
Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) tarafından Grafik Tasarım Kursu açılacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek olan kurslara katılmak isteyenler internet üzerinden online başvuru yapabilecek.
Nevşehir 23.01.2020, 12:11
Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) tarafından Grafik Tasarım Kursu açılacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek olan kurslara katılmak isteyenler internet üzerinden online başvuru yapabilecek.
Grafik ve tasarım alanlarında kendilerini geliştirmek isteyenler için açılacak olan Grafik Tasarım Kursu sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.
Katılımcı sayısının 18 kişi ile sınırlı olduğu kursa katılmak isteyenler 1 Şubat 2020 tarihine kadar KAPEM’ in www.kapem.org adresinden online başvuru yapabilecekleri gibi, 0 384 213 86 93 numaralı telefonu arayıp ya da kapalı pazaryeri içerisinde bulunan merkeze şahsen başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.