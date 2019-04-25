Nevşehir’e “Hayvan Kasabası” kuruluyor

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın seçimlerden önce açıkladığı 50 dev projeden biri olan ‘Hayvan Kasabası’ imzalanan ihale sözleşmesi ile hayata geçiyor. Proje tamamlandığında Nevşehir Türkiye’nin en modern hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden birine sahip olacak.

Nevşehir’de kurulacak ve Türkiye’ye örnek oluşturacak olan Hayvan Kasabası için geçtiğimiz günlerde Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan ihalenin ardından proje ihale sözleşmesi Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından imzalandı. 41 bin 890 metre kare bir alanda kurulacak olan Hayvan Kasabası içerisinde; kedi ve köpek pansiyonu, tedavi binası, hasta bakım servisi, hayvan hastanesi, eczane, karantina binası, ameliyathane, otopark, morg, ilk kabul, idari bina, sosyal tesis, poliklinik, kedi ve köpek evleri ve serbest gezi alanları bulunacak. Kompleks bir çok yönüyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Merkezde, sokak hayvanlarının üremelerinin kontrol altına alınması, hastalıkları hakkında bilgilendirme ve eğitim çalışmaları da yapılacak. Özelikle çocukların tesise ziyaretler gerçekleştirmesi sağlanarak, sokak hayvanlarını koruma bilincinin kazandırılması amaçlanacak.

“Sokak Hayvanlarına beş yıldızlı tesis”

Bu tesise getirilen sokak hayvanlarına öncelikle ilk kabul noktasında tarama yapılacak. Tarama sonrası hastalar ve bakıma ihtiyaç duyulan hayvanlar ayrılacak. Serbest gezi alanlarının da yer aldığı tesiste yavrulu hayvanlar ayrı bir bölümde tutulacak ve diğer büyük hayvanların arasında ezilmelerinin önüne geçilecek. Kedi ve köpek pansiyonunun bulunacağı tesiste ayrıca eğitim çalışmalarının yapılacağı eğitim salonu olacak. Sokak hayvanlarının sahiplendirileceği komplekste sokak hayvanları ile vakit geçirmek isteyen vatandaşlara bu imkan da sağlanacak.

Belediye Başkanı Rasim Arı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, projenin hayata geçmesiyle Nevşehir’in bu alanda İç Anadolu Bölgesinin en büyük, Türkiye’nin ise en modern tesislerinden birine sahip olacağını söyledi.

Nevşehir’de sokak hayvanları ile ilgili yaşanan problemin bu projeyle sona ereceğini ve sokak hayvanlarının daha korunaklı bir ortamda yaşamalarına imkan sağlanacağını kaydeden Arı,: ”Bu şehirde sokak hayvanları ile ilgili ciddi bir sıkıntı var. Hem bunu ortadan kaldırabilmek hem de sokak hayvanlarımızın daha vicdani bir ortamda bakımlarını sağlayabilmek amacıyla Hayvan Kasabasının ihalesini yaptık. Yarın ihale sözleşmesini imzalayıp gereğini yapıyoruz. Müteahhit 3 ay içerisinde bitirme sözü verdi. 3 ay sonra inşallah şehrimizde İç Anadolu Bölgesinin en büyük hayvan kasabası hizmet vermeye başlayacak” dedi.