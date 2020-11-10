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Nevşehir’de10 Kasım Atatürk’ü anma töreni düzenlendi
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ÖLÜMÜNÜN 82. YILDÖNÜMÜNDE NEVŞEHİR’DE ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNUMU YAPILDI.
Nevşehir 10.11.2020, 09:47
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82. yıldönümünde Nevşehir’de Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı.
Nevşehir Valiliği önünde düzenlenen törene Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin’in yanı sıra daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.