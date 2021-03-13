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Nevşehir’de zabıta ekipleri Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor
Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işyerlerini denetledi.
Nevşehir 13.03.2021, 11:40 13.03.2021, 20:48
Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işyerlerini denetledi.
Yıl boyunca denetimlerini düzenli olarak sürdüren ve halk sağlığı için gerekli kontrolleri yapan Nevşehir Belediyesi, pandemi kısıtlamalarının ardından başlayan normalleşme sürecinde de denetimlerini sürdürüyor.
Kontrollerde esnafın ve vatandaşların genellikle kurallara uyduğu gözlenirken, yeterli özeni göstermeyenler de uyarılarak yaptırım uygulanıyor.