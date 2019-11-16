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Nevşehir’de yeni doğanlar ve vefat edenler için fidan dikilecek
Nevşehir’de Yeni Doğanlar Ve Vefat Edenler İçin Oluşturulan Vefa Ormanı’na Yeni Fidanlar Dikiliyor. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Da Katılacağı Etkinlik 17 Kasım 2019 Pazar Günü Gerçekleştirilecek.
Nevşehir 16.11.2019, 13:14
Nevşehir’de yeni doğanlar ve vefat edenler için oluşturulan Vefa Ormanı’na yeni fidanlar dikiliyor. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da katılacağı etkinlik 17 Kasım 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Nevşehir Kalesi yakınlarındaki Kahveci Dağı eteklerinde bulunan Vefa Ormanı’na ulaşım için Saat 15.30’dan itibaren Nevşehir Belediyesi önünden servisler kaldırılacak.
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