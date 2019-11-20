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Nevşehir’de “Yaşama pedal çevir” etkinliği düzenlendi
Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Bu Yıl İlk Kez Uygulamaya Konan Birinci Ara Tatil Etkinlikleri Çerçevesinde Nevşehir Belediyesi Ve Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliğinde ‘yaşama Pedal Çevir’ Etkinliği Düzenlendi.
Nevşehir 20.11.2019, 13:27 20.11.2019, 13:35
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konan birinci ara tatil etkinlikleri çerçevesinde Nevşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ‘Yaşama Pedal Çevir’ etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe katılan öğrencileri tebrik eden Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, öğrencilerin iyi bir tatil dönemi geçirmelerini diledi.
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