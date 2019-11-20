Nevşehir’de “Yaşama pedal çevir” etkinliği düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konan birinci ara tatil etkinlikleri çerçevesinde Nevşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ‘Yaşama Pedal Çevir’ etkinliği düzenlendi.

Öğrencileri sağlıklı yaşama teşvik etmek ve spor yapmalarına olanak sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, Nevşehir Valiliği önünde bir araya gelen öğrenciler Uçhisar Kalesi’ne kadar pedal çevirdi. Nevşehir Belediyespor Bisiklet Takımı sporcularının da katıldığı etkinliğin startını Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir birlikte verdi.

Etkinliğe katılan öğrencileri tebrik eden Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, öğrencilerin iyi bir tatil dönemi geçirmelerini diledi.