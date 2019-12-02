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Nevşehir’de uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri Tarafından Durdurulan Bir Araç İçerisinde Yapılan Aramada 14 Extacy Hap Ve 9,73 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi.
Nevşehir 02.12.2019, 16:58
Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 15 adet extacy hap ve 9,73 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan 3 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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