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Nevşehir’de uyuşturucudan 17 şahsa işlem yapıldı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada 17 şüpheli uyuşturucudan yakalandı.
Nevşehir 09.12.2019, 09:22 09.12.2019, 09:38
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada 17 şüpheli uyuşturucudan yakalandı.
Yapılan çalışmalar sonrasında 96 gram esrar, 7,52 gram metamfetamin, 0,37 gram eroin, 3 adet sentetik ecza ve 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.
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