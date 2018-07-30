Nevşehir’de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu taciri 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 yaşındaki G.Ö.’nün yapılan üst aramasında 64,01 gram sentetik kannabinoid, ikametinde ise 43,97 gram bonzai, 536,90 gram yavşan otu diye tabir edilen bitki ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan G.Ö. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.