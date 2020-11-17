Son Dakika

Nevşehir’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında 10 kişi gözaltına alındı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadelesine aralıksız devam ediyor.

Nevşehir 17.11.2020, 09:24
Nevşehir’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında 10 kişi gözaltına alındı
banner230

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadelesine aralıksız devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonrasında 29,23 gram metamfetamin, 3 parça halinde alüminyum folyoya sarılı 0.01, 0.50 ve 1.50 gram metamfetamin, alüminyum folyo içerisine sarılı 10.42 gram metamfetamin, 1.08 gram metamfetamin ve 0.98 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına altına alınan yabancı uyruklu K.Ş., A.S.J., S.F.’nin yanı sıra E.A., N.D., A.U., Y.T., H.A., A.A.H. ve S.Z. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@