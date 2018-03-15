Nevşehir’de ‘Üniversiteler Arası Türkiye Eskrim Şampiyonası’ başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, ‘Üniversiteler Arası Türkiye Eskrim Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 14-16 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenen ‘Üniversiteler Arası Türkiye Eskrim Şampiyonası’ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezinde başladı. Şampiyonada 35 üniversiteden 106 erkek ve 70 kadın sporcu mücadele edecek.

Rektör Bağlı Sporculara Başarılar Diledi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, beraberinde Genel Sekreter ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Abdulkadir Uzunöz ile birlikte şampiyonanın gerçekleştirildiği Spor Merkezini ziyaret etti.

Federasyon yöneticileri bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diledi. Bağlı, “Böyle önemli bir organizasyona üniversite ve şehir olarak ev sahipliği yapmak bizler için gurur verici. Bu organizasyonun şehrimizde ve üniversitemizde gerçekleştiren başta Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu olmak üzere emeği geçenlere ayrıca teşekkür ediyorum. Spor adına yapılan her şey bizim için büyük önem arz etmekte. Üniversite olarak ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek her türlü sportif etkinliğe ev sahipliği yapacak alt yapıya sahip bir üniversiteyiz. Bu vesileyle şampiyonaya katılan sporcularımıza da başarılar diliyorum” dedi.