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Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü
Nevşehir-Avanos yolunda kar yağışının ardından kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Nevşehir 14.01.2021, 09:22
Nevşehir-Avanos yolunda kar yağışının ardından kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan F.I. yaşamını yitirdi.
Bir süre trafiğe kapalı kalan yol aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.