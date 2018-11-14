Nevşehir’de trafik ihlalleri MOBESE’den denetlenecek

Nevşehir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından trafik ihlallerinin engellenmesi amacıyla KGYS (MOBESE) den trafik denetimlerine başlandı.

Nevşehir’de özellikle son dönemlerde Atatürk Bulvarı ve Milli İrade Caddesi üzerindeki otobüs duraklarına park eden araçlar, ikinci sıraya park eden, engelli rampasına park eden araçlar ile yasak parkta bulunan araçlara KGYS görüntülerine istinaden cezai işlem yapılacağı bildirildi.

Nevşehir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından idari para cezası düzenlenmekle birlikte ayrıca seyir halinde telefonla konuşmak, emniyet kemeri takmamak, kırmızı ışık ihlali, yaya geçidindeki yayalara ilk geçiş hakkını vermemek, trafikte tehlikeli şerit değiştirmek gibi çeşitli maddelerden trafik cezası uygulanıyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2018, 10:19