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Nevşehir’de tarihi kalenin duvarlarına “Love Erdoğan” görseli yansıtıldı

Nevşehir’de, ABD’nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben Kayaşehir’de bulunan Nevşehir Kalesi’nin duvarlarına lazer ışıklarla "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

Nevşehir 06.03.2021, 22:42 08.03.2021, 11:43
Nevşehir’de tarihi kalenin duvarlarına “Love Erdoğan” görseli yansıtıldı
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Nevşehir’de, ABD’nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben Kayaşehir’de bulunan Nevşehir Kalesi’nin duvarlarına lazer ışıklarla "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

New York’ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına bir tepki de Nevşehir’den geldi. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak tarihi Nevşehir Kalesi’nin surlarına lazer ışıklarla "Love Erdoğan" yazısı yansıtıldı.

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