Son Dakika
Nevşehir’de resmi anaokullar uzaktan eğitime geçti
Nevşehir Valiliği tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında resmî anaokulları uzaktan eğitime geçti.
Nevşehir 30.11.2020, 16:24 30.11.2020, 16:32
Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında, salgınının seyrine bağlı olarak, Nevşehir genelindeki resmi anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıflarındaki eğitim-öğretim faaliyetleri 30.11.2020 ile 04.01.2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecektir” denildi.