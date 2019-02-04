Nevşehir’de meydana gelen zincirleme kazanın raporu ortaya çıktı

Nevşehir’de Cumartesi akşamı Şifa Meydanı köprülü kavşakta meydana gelen ve üç aracın yaptığı zincirleme kazanının ardından kaza raporu ortaya çıktı. Emniyetteki trafik kazası raporunun ortaya çıkması sonrasında kazaya Yaşar A. Yönetimindeki 34 RP 9826 plakalı otomobilin sebep olduğu ortaya çıktı. Kazanın Yaşar A. yönetiminde ki 34 RP 9826 plakalı otomobilin aşırı hız sonrasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte 50 AE 808 ve 50 FR 770 plakalı otomobillere çarptığı ve çarpışmanın etkisiyle araçların refüjde bulunan ağaçlara ve elektrik direklerine çarptığı öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekiplerinin tuttuğu raporda şu ifadelere yer verildi:

“Sürücü Yaşar A. 34 RP 9826 plakalı aracıyla Zübeyde Hanım Caddesi Beğendik kavşak istikametinden Avanos istikametine seyir halinde iken Şifa Köprülü Kavşak altı geçit giriş kısmına geldiğinde kendi seyir yönüne göre, sağ şeritte ilerleyen Kadir Taha B. sevk ve idaresindeki 50 AE 808 plakalı aracın ve kendi seyir yönüne göre, ön kısımda ilerleyen Osman G. idaresindeki 50 FR 770 plakalı araçların arasından şerit izleme ve değiştirme kurallarına aykırı hareket ederek geçmek istediği esnada aracın sağ ön kısımlarıyla 50 AE 808 plakalı aracın sol arka kısımlarına çarpması ve direksiyon hakimiyetini kaybederek sol ön kapı kısımlarıyla da 50 FR 770 plakalı aracın sağ ön kapı kısımlarına çarpması, çarpmanın etkisiyle 50 FR 770 plakalı aracın orta refüje çıkarak refüjdeki 12 adet ağaca ve bir adet aydınlatma direğini devirmesi neticesinde 3 araçlı yaralanmalı ve ağır maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonrası 34 RP 9826 plakalı araç çarpma noktasından yaklaşık 200 metre ileride durabilmiştir.”