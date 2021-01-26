Nevşehir’de kişilere karşı suç oranlarının yüzde 99’u aydınlatıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2020 yılında kişilere karşı işlenen suçların aydınlatılma oranı yüzde 99 oldu.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılında kişilere karşı işlenen suçların aydınlatılma oranı yüzde 99 olurken malvarlığına karşı işlenen suçların aydınlatılma oranı ise yüzde 90 olduğu açıklandı. Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılında çeşitli suçlardan dolayı yapılan çalışmalar sonrasında 66 kişi tutuklanırken Nevşehir’de kayıp ihbarında bulunulan 302’nin ise bulunduğu öğrenildi.